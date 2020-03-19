Солнечный день: Ева Лонгория с сыном Санти и мужем Хосе Бастоном на прогулке

19.03.2020, 15:40, Разное

Большой соблазн нарушить карантин и выйти на улицу, когда за окном приветливо светит солнце и температура +20 градусов. Именно поэтому папарацци в Лос-Анджелесе еще есть, за кем выбираться на фотоохоту. Так, Ева Лонгория, которая, как и многие другие звезды, придерживается самоизоляции и приостановила все рабочие дела, призывает поклонников не лишать себя возможности получить витамин D, но соблюдать меры предосторожности.

Немного свежего воздуха и скорее домой,

– подписала она видео, сделанное на прогулке около дома с мужем Хосе Бастоном и сыном Санти в минувшие выходные.

Ева Лонгория с мужем Хосе Бастоном и сыном Санти на прогулке в Беверли-Хиллз Уметь замедляться и больше времени проводить дома с семьей – то, что Ева сделала своим принципом еще два года назад. Став мамой, актриса научилась отказываться от проектов, которые считает неважными. Об этом она рассказывала в интервью журналу Parents, для обложки которого снялась вместе с сыном Санти, когда тому исполнился год.

Обычно я отказываюсь от проектов, если понимаю, что не могу им посвятить всю себя. Сейчас я стала более избирательной. Поскольку у меня появился ребенок, ставки стали выше. Ко всему прочему, теперь я должна быть уверенной, что то, что я делаю, поможет изменить мир к лучшему и сделать его более безопасным местом и для сына, и для других детей,

– рассказывала Лонгория.

О том, как после встречи с мужем, бизнесменом Хосе Бастоном, она полюбила фразу “дом – тихая гавань”, Ева также рассказывала в интервью.

Секрет наших отношений прост – это взаимное уважение. Мы поддерживаем друг друга в наших целях и мечтах. Это самое важное. Когда я была моложе, у меня было много амбиций и целей, которых я хотела достичь. Сейчас у меня все это есть. Я могу просто сидеть сложа руки, наслаждаться успехом и мечтать о чем-то большем уже вместе с мужем, – делилась Ева.

Для Евы брак с Хосе стал третьим. Ранее она была замужем за актером Тайлером Кристофером и баскетболистом Тони Паркером. Предложение руки и сердца Хосе сделал Еве романтично – посреди пустыни в Дубае, после чего помолвка была закреплена в Индии, когда Хосе встал на одно колено прямо перед Тадж-Махалом.