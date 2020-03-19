Скандалы: Особенности подмосковного делопроизводства

19.03.2020, 15:15, Разное

Как Совет мытищинских депутатов признал крепкие дома «ветхими»

Как от взрыва бомбы вздрогнул прошлой осенью бывший военный городок Мытищи-16. Из газеты его жители узнали, что депутаты единогласно проголосовали за признание всех 23 домов ветхими, а значит — подлежащими сносу. Опирались они на результаты фальшивой экспертизы, результаты которой в 2020 году полностью опровергло БТИ. В статье «Вчера крепкое, сегодня — «ветхое»: у жителей Мытищ -16 отбирают добротные дома» мы подробно описали грубые ошибки «экспертов», признавших разом все дома в бывшем военном городке изношенными более чем на 70%.

Во второй статье на эту тему: «Расследование «НИ»: кто и зачем в Мытищах признал крепкие дома «ветхими» мы назвали фирму, которая, якобы, обследовала дома, о том, что чиновники отказали федеральному СМИ — газете «Новые Известия» в праве ознакомиться с документами, которые стали основанием для принятия решения о сносе крепких домов — ООО «ИСКОН ЭКСПЕРТИЗА».

В этой же статье мы рассказали о том, что партнером ООО «ИСКОН ЭКСПЕРТИЗА» является строительная компания «Инвест-Строй», возглавляет которую … депутат Совета депутатов го Мытищи Чибухчян Альберт Альбертович.

Самое важное — это то, что у единоросса Альберта Чибухчяна не просто строительная компания, а компания, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ … НА СНОСЕ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ — какое совпадение!

Странные «совпадения» почему-то совсем не заинтересовали прокуратуру. Более того: Мытищинская прокуратура направила в адрес администрации Мытищ бумагу, в которой говорится о том, что проверка не выявила фактов нарушения закона, вот оно:

Подписал письмо и.о. городского прокурора И.Л. Миронов.

Примечательно, что несколькими днями ранее — 12 февраля, Городской прокурор Е.Ю. Непомнящий написал письмо главе Мытищ Азарову В.С., в котором говорилось о допущенных нарушениях закона во время отнесения домов бывшего военного городка Мытищи-16 к разряду ветхого жилья, а также требование «переоценки» результатов экспертизы ООО «ИСКОН ЭКСПЕРТИЗА»…

Городской прокурор Непомнящий Е.Ю. потребовал, цитата:

1. «Принять исчерпывающие меры к устранению допущенных нарушений закона».

2. «Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения требований закона».

Обращает на себя внимание тот факт, что проверка прокуратуры не выявила ничего противозаконного в том, что «экспертиза» домов в Мытищах-16 была проведена с нарушением закона, прокуратура не заметила прихода в Совет депутатов человека, чья строительная компания занимается сносом домов и строительством новых, в том, что эта строительная компания господина Чибухчяна А.А. имеет давние партнерские отношения с ООО «ИСКОН ЭКСПЕРТИЗА» или ПОКА НЕ ВЫЯВИЛА …

«Ненаблюдательность» Мытищинской прокуратуры не осталась незамеченной бывшими и действующими военными, населяющими Мытищи-16.

Именно поэтому в Генеральную прокуратуру они направили письмо с просьбой оценить и проверить действия местной прокуратуры и МВД «Мытищинское».

Мы только перечислим претензии жителей Мытищи-16, изложенные в письме в Генпрокуратуру:

Принять меры прокурорского реагирования по фактам нарушения конституционных прав граждан, проживающих в н.п. Мытищи-16, связанных с обстоятельствами и процедурами принятия 15.08.2019 г. Советом депутатов ГО Мытищи решения № 6010 от 15.08.2019 г. на основании заведомо ложных и недостоверных сведений, в части одновременного признания всех жилых домов, расположенных по адресу: Московская область, н.п. Мытищи – 16, ул. Широкая и ул. Зеленая – ветхими;

Организовать проверку доводов (изложенным как в данном обращении, так и в обращении ID№ 2494212) по фактам возможных уголовных преступлений совершенными действиями неустановленных лиц по отношению к частной собственности граждан РФ и государственному имуществу в н.п. Мытищи-16;

Дать правовую оценку по фактам сокрытия жизненно важной для граждан РФ информации при подготовке изменений Генерального плана ГО Мытищи, в части касающейся н.п. Мытищи-16 и санитарно-защитных зон стационарного передающего радиотехнического объекта.

Одновременно с обращением в Генпрокуратуру, 106 жителей бывшего военного городка направили в Московский областной суд иск, в котором перечисляются нарушения законов Российской Федерации, допущенные чиновниками администрации го Мытищи, депутатами Совета депутатов и другими «неустановленными лицами». В ближайшие дни суд рассмотрит этот иск, и мы не будем утомлять наших читателей перечислением статей Уголовного кодекса и других законов.

А вот схема принятия судьбоносных решений в нашей стране для россиян заслуживает того, чтобы о ней рассказать подробно, вот как в Мытищах подготовили к сносу НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ сносу дома:

Только сейчас выяснилось, что заказала экспертизу домов управляющая компания, на схеме она обозначена, как МУП «ГЖЭУ-4»

Оплатил же «экспертизу», которую то ли проводила, то ли нет (камеры видеонаблюдения никаких экспертов на территории военного городка не зафиксировали — прим. автора статьи) ООО «ИСКОН ЭКСПЕРТИЗА» некто Харьков Михаил Александрович. Этот человек владеет и руководит ООО «МО-Интвест», и в документах указан как «плательщик».

ООО «ИСКОН ЭКСПЕРТИЗА» отправляет в Совет депутатов Мытищ (предыдущему составу Совета депутатов — прим. автора) «экспертизу», в которой утверждается, что все 23 дома изношены более чем на 70%.

Совет депутатов принимает решение включить бывший военный городок в программу «Переселения граждан из ветхого и аварийного жилья 2016-2026».

Глава Мытищ Азаров В.С. утверждает решение Совета депутатов.

Примечательно, что Совет депутатов сразу после принятия этого решения разбегается, а точнее — распускается, в нем остается только председатель Гореликов А.Н., но в нем появляется глава строительной компании, специализирующийся на сносе ветхого жилья и строительстве на его месте нового жилья — господин-депутат Чибухчян А.А.

Связи и отношения М.А. Харькова и А.А. Чибухчяна ни полицией, ни прокуратурой пока не установлены, хотя, на взгляд автора этой статьи, требуют выяснения.

Зачем понадобилось М.А. Харькову оплачивать экспертизу, в которой мог быть заинтересован А.А. Чибухчян? Этот вопрос, хочется на то надеется, будет изучен правоохранительными органами.

Вот эти две страницы «экспертизы», опубликованы «НИ» только благодаря тому, что жители бывшего военного городка смогли получить их на руки ТОЛЬКО по решению суда!

В прошлом году администрация Мытищ и председатель местного Совета депутатов Гореликов А.Н.напрочь отказались передать людям и даже федеральному СМИ — нашему изданию копию заключения экспертов ООО «ИСКОН ЭКСПЕРТИЗА», сославшись на наличие в них «персональных данных».

Получив же эти «секретные документы», мы обратились за разъяснениями к единственному уцелевшему депутату предыдущего созыва — Гореликову А.Н. за комментариями, но он наотрез отказался ответить на вопросы автора этой статьи по телефону.

Что поразительно, «экспертиза» ООО «ИСКОН ЭКСПЕРТИЗА» до сих пор является недоступной даже для нового состава местного Совета депутатов. Вот что об этом рассказал в интервью «НИ» депутат от КПРФ Кирилл Корнилов:

«Я пытался получить этот документ, мне отвечали, что он — в свободном доступе в управляющей компании — это ложь. Я требовал отменить, срочно отменить решение, принятое предыдущим составом нашего Совета депутатов, да где там! Единороссы не хотят даже рассматривать этот вопрос, а ведь уже сегодня понятно, что экспертиза ИСКОН — она «левая», и заказали ее явно строители, а людям снос домов не нужен».

Из этого описания следует, что депутаты нового созыва мало чем отличаются от прежнего состава Совета депутатов. Вот как прокомментировал нам поведение мытищинских народных избранников адвокат, представляющий в суде интересы жителей бывшего военного городка Николай Юмашев:

«Все дело в том, что никакой ответственности — ни административной, ни тем более уголовной за принятые решения депутатский корпус не несет. Эта такая лазейка в наших законах — решение о включении 23 домов в программу сноса ветхого и аварийного жилья на основании непонятной экспертизы — и разбежались, и концы в воду! Сейчас депутаты планируют изменить только формулировку «ветхое» жилье, которой нет в правовом поле на другую, не меняя сути решения. Кстати, экспертизу, якобы проведенную ООО «ИСКОН ЭКСПЕРТИЗА» и экспертизой-то считать нельзя. Экспертиза может быть названа экспертизой только после того, как будет назначена судом, и только после того, как эксперт или эксперты, которые ее будут проводить, под присягой поклянутся в том, что ознакомлены с положением «О даче заведомо ложных заключений».

Почему прежний состав Совета депутатов го Мытищи, который возглавлял Гореликов А.Н., не усомнился в результатах «экспертизы» ООО «ИСКОН ЭКСПЕРТИЗА», в которой утверждалось, что все 23 здания различных годов постройки, построенные из разных материалов вдруг поизносились более чем на 70%?

Почему новый состав Совета депутатов го Мытищи, который возглавляет Гореликов не хотят отменить решение своих предшественников, хоть и знает о том, что по заказу жителей военного городка проведена государственная экспертиза, экспертиза БТИ, результаты которой ДАЮТ ВСЕ ОСНОВАНИЯ полагать, что частная компания ООО «ИСКОН ЭКСПЕРТИЗА» умышленно состарила дома в чьих-то коммерческих интересах?

Итак, государственная экспертиза, проведенная БТИ в бывшем военном городке Мытищи-16, выяснила, что:

1. износ домов колеблется от 10% до 30%;

2. ни один из проверенных домов не имеет износа более 70%.

БТИ проверила не все дома, а только 35 процентов от их общего числа, НО: данные государственной экспертизы отличаются от коммерческой от 40% до 60% и более.

Но вот что интересно: ни администрация Мытищ, ни Совет депутатов Гореликова А.Н. не торопятся отменять решение о сносе крепких домов.

Почему?

В чем интерес чиновников и народных избранников?

Ответы на эти вопросы должно дать следствие, ведь очевидно, что совершенно бескорыстно ТАК ЗАБОТИТЬСЯ о бывших и действующих защитниках Родины ОЧЕНЬ СЛОЖНО.

Не исключено, что в итоге группу граждан с депутатскими полномочиями признают в коллективном сговоре и принятии решений, основанных на фальшивых данных. О чем все они были предупреждены заранее.

Кажется, у такого дружного коллектива единомышленников есть другое юридическое название — ОПГ…

Олег Горюнов