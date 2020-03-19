 

Президент Узбекистана поручил общинам открыть курсы по подготовке к семейной жизни, кинозалы и кружки

19.03.2020, 15:31, Новости дня

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 марта провел совещание по вопросам “своевременного выявления и решения проблем в махалле (общине) и семье”. На нем он рекомендовал организовать при махаллях краткосрочные курсы по подготовке к семейной жизни, а также закрепить за ними психологов и “авторитетных представителей старшего поколения”, сообщает сайт президента. Также махаллям рекомендовано проводить конкурс “Образцовая семья”. 

Министерству культуры, Республиканскому центру духовности и просветительства предписано также организовать в махаллях библиотеки, дома культуры, кинозалы, кружки музыки и искусства, чтобы повышать читательскую культуру своих жителей. 

“Человек, сердце которого озарялось светом искусства и книги, никогда не будет способен на зло”, – заявил Мирзиёев во время совещания. 

Для предупреждения преступности и “для мирной и спокойной жизни людей” каждая махалля (район) должна иметь свои “замки и ключи”, отдельно заметил Мирзиёев. И подчеркнул, что отвечать за криминальную ситуацию в махаллях вместе с инспектором профилактики теперь будет Национальная гвардия. Ее сотрудники будут патрулировать в местах массового скопления людей, чтобы не допускать правонарушений. 

Также глава Узбекистана потребовал пропагандировать среди населения правильное питание, здоровый образ жизни и рассказывать людям о пользе ходьбы и занятий массовым спортом. Все перечисленное, по его словам, “должно стать общенациональным движением”. Для пропаганды ЗОЖ в сельских и городских поликлиниках и врачебных пунктах будут выделены “отдельные штатные единицы для специалистов по вопросам правильного питания, гигиены и физической культуры”. 

 



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