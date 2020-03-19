Активистке “Открытой России” Шевченко еще на полгода продлили домашний арест. Он длится с января 2019-го

19.03.2020, 15:31, Новости дня

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону продлил еще на полгода домашний арест члену федерального совета движения “Открытая Россия” Анастасии Шевченко. Она первый человек в России, которого обвиняют в деятельности нежелательной организации, Анастасия находится под домашним арестом с конца января 2019 года, уже более года. За время ареста у нее умерла дочь-инвалид, которая находилась в специализированном интернате: следователи не разрешили матери с ней видеться.

“Было рассмотрено ходатайство о продлении Шевченко меры пресечения. Домашний арест продлен на полгода, до 1 сентября 2020 года”, – сказал собеседник РИА Новости в суде. По его словам, условия содержания под домашним арестом были смягчены – Шевченко разрешили краткосрочные прогулки, звонки по телефону родственникам и использование интернета для обучения и репетиторства.

По статье об участии в работе организации, которую Генпрокуратура признала “нежелательной”, Шевченко грозит до шести лет колонии.

В январе 2020 года, через два дня после предыдущего заседания, стало известно, что сотрудники Центра “Э” в Ростове-на-Дону в течение 120 дней тайно снимали на видео спальню Шевченко. Скрытая видеокамера без разрешения хозяйки была установлена в квартире Шевченко в сентябре 2018 года по решению Первомайского суда города.

Сама Шевченко узнала об этом, когда начала знакомиться с уголовным делом и обнаружила там свои фотографии в нижнем белье. Кроме того, выяснилось, что за полгода до ареста за Анастасией осуществлялось наружное наблюдение, сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.

Весной 2019 года “Открытая Россия” объявила о самороспуске из-за преследования своих активистов.