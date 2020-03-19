Здоровье: Музыка помогает перенесшим инфаркт пациентам справляться с болями в сердце

19.03.2020, 15:30, Разное

В результате проведенного длительного исследования учёным из Американского колледжа кардиологии в Вашингтоне (ACC) удалось выяснить, как музыка влияет на состояние здоровья пациентов, перенёсших инфаркт миокарда. Оказалось, что ежедневное получасовое прослушивание композиций не только помогало людям справиться с болями в сердце, но даже снижало на 16% риск смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

К исследованию авторы проекта привлекли 350 добровольцев, ранее перенесших инфаркт, а также с диагностированной постинфарктной стенокардией. Их разделили на две группы, первая из которых получала на протяжении 7 лет стандартную терапию, а участникам второй её дополнили «музыкальным лечением». Для применения последнего метода учёные выбрали для участников эксперимента композиции, действующие на них наиболее «умиротворяюще», максимально откорректировав успокаивающие для конкретного пациента темп и тональность. На протяжении всего периода исследования люди должны были ежедневно не менее получаса уделять прослушиванию музыки, а свои ощущения фиксировать в специальном журнале.

По завершении проекта специалисты проанализировали все полученные данные и выяснили, что в группе, где дополнительно применялось «музыкальное лечение», добровольцы меньше страдали от последствий инфаркта. Так, у них был ниже уровень тревожности, на 16-23% снизился риск сердечной недостаточности, а также рецидивов и смертности по сравнению с пациентами, для лечения которых использовали только стандартную постинфарктную терапию. Доктор Предраг Митрович, один из авторов данного исследования, отметил, что полученные результаты можно использовать для разработки нового метода лечения при помощи музыки – несложного, эффективного и недорогого в организации.