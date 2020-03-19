Ученые сообщили о естественном происхождении коронавируса

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19.03.2020, 15:30, Разное

Ученые считают конспирологические теории о происхождении коронавируса безосновательными. Доказать его естественное возникновение помогла расшифровка генома нового вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19.
Выводы международной команды, опубликованные в авторитетном научном издании Nature Medicine, основаны на анализе спайкового белка — шиповидных образований на внешней стороне вируса. Исследователи установили мутацию важного элемента белка RBD-часть, служащую своеобразным «крючком» для захвата и проникновения в чужие клетки. В результате развития в настоящий момент происходит связывание её с рецептором ACE2, который расположен на клетках организма человека.

Достичь эффективности процесса не представляется возможным с помощью генной инженерии. Эту версию подкрепляют данные о каркасе SARS-CoV-2 – его общей молекулярной структуре. Специалист научно-исследовательского института США Scripps Research Кристиан Андерсен утверждает, что коронавирус является результатом естественного отбора.



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