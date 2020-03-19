 

Власти Китая признали ошибочным преследование первого сообщившего о коронавирусе врача

19.03.2020, 15:30, Новости дня

Действия полиции против работавшего в Ухане врача Ли Вэньляна, который одним из первых пытался сообщить о вспышке коронавируса, были ошибочными, следует из результатов расследования Государственного надзорного комитета КНР.

«Из-за вынесенного полицейским участком Чжуннаньлу (г. Ухань) предупреждения и несоответствующим норме мерам исполнения законодательства комиссия по расследованию предлагает контролирующим органам города Ухань произвести проверку и устранить существующие проблемы», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В результатах расследования говорится, что официальное предупреждение Ли Вэньляну необходимо аннулировать, привлечь соответствующих сотрудников к ответственности.

«А также своевременно обнародовать для общественности результаты проверки», – говорится в результатах расследования.

Офтальмолог из Уханя Ли Вэньлян, который пытался предупредить медиков о коронавирусе и сам им заразившийся, умер 6 февраля. Сообщалось также, что его преследовали после заявлений о коронавирусе.



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