Угольный полтергейст убил двух людей в Лондоне

19.03.2020, 15:29, Разное

Это был холодный день 1 января 1921 года, когда мужчина по имени Айван Фрост привез очередную партию угля в свой дом на Феррестон Роуд, недалеко от Хорнси Хай-стрит в Лондоне, Англия.

В доме в тот вечер находилась его жена, пожилые родители, двое его взрослых сыновей и трое осиротевших племянников и племянниц, которых Фрост взял под опеку. Они с радостью встретили Фроста, потому что уголь в их корзине уже почти закончился и в доме было холодно.

Кто-то из людей переложил уголь из мешка в корзину, а потом подкинул в камин. И тут же красные угольки начали с силой вылетать из камина и обстреливать всю комнату. И это было очень странно, особенно когда все видели, что вылетевший из камина уголь при попадании в стену дома, просто …исчезает, словно пролетает сквозь стену (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

"Когда из камина стали вылетать большие куски и разбили кухонное окно, мы предположили, что в мешок с углем попало какое-то взрывчатое вещество. Когда уголь разбил картины в столовой и повредил мебель, мы очистили комнату и вынесли мешок с углем в сад. Однако прошлой ночью в доме снова появились куски угля и мы услышали странный шум на верху лестницы. Казалось, что там кто-то громко ходит сверху вниз".

Напуганный мистер Фрост вызвал полицию и она стала осматривать дом. Они стали очевидцами некоторых очень странных явлений, к примеру кусочки угля "танцевали", лежа на полу, а в другом месте угольки также двигался сам по себе. Потом через всю кухню сам собой пролетел нож.

Помимо этого полиция отметила, что все время, пока они были в доме, в разные стороны летали куски угля, иногда раскаленные, иногда холодные. Когда они попадали в стену, то проходили через нее словно стены не существовало, чтобы потом быть найденными в другой комнате.

Один инспектор только собрался поднять с полу большой уголек, когда тот исчез прямо на его глазах. Также было замечено, что в основном все эти странные явления происходят в присутствии двух взрослых сыновей Фроста, а когда их не было в комнате, то угли переставали летать.

После того как полиция не смогла ничего сделать, чтобы это явление прекратилось, Фросты позвали представителя церкви и когда священник Л. Гарднер пришел в их дом, он заметил эту чертовщину своими глазами.

В последующие дни в дом приходили другие люди, которых заинтересовал этот феномен. Среди них был доктор Герберт Лемерле, на глазах которого таинственным образом исчезли часы, а в стенах по всему дому раздавались разные странные стуки.

Были попытки объяснить все это тем, что якобы какой-то угольщик, недовольный тяжелыми условиями труда, подмешал в уголь куски динамита. Однако не все странности можно было объяснить взрывчаткой. Другая теория обвиняла злого духа шахтера, который погиб в той шахте, где был добыт этот уголь.

Когда в дом были вызваны пожарные, они убедились в том, что уголь в доме воспламеняется сам по себе и они тоже видели как куски угля летают из стороны в сторону. Было несколько случаев, когда уголь с такой силой пролетал через стены дома, что попадал на улицу и ударял в прохожих.

"Любой, кто посещал этот дом, видели эти спиритические проявления, которые оставляли материальный ущерб. Окна, посуда, картина были разбиты, а стены покрыты угольной крошкой в тех местах, куда ударяли куски угля. Женщина-соседка, пришедшая выразить сочувствие семье, тоже получила по ноге откуда-то вылетевшим куском угля. С комода были сброшены разные вещи, а апельсин сам собой поднялся со стула и упал на детскую кровать. Платье исчезло со стула", – писал обо всем этом журналист газеты "Aberdeen Journal"

Спустя еще пару дней о похожих явлениях стали сообщать и жители соседских домов, как если бы угольный полтергейст был таким же заразным как грипп. Согласно слухам, огромный кусок угля однажды так сильно ударил по голове некую женщину в ее доме, что убил ее.

Из-за всех этих странностей в мае того же года было собрано экстренное городское собрание, но оно ни к чему не привело, чертовщина в доме Фростов так и продолжалась, при этом усиливаясь. В доме стали загораться вещи, тяжелая мебель двигалась и даже летала по воздуху.

Особенно сильно все это пугало 5-летнюю Мэриэль, племянницу Фроста. Сначала она старалась держатся, но потом из-за страха она дергалась, падала, а однажды сильно прикусила себе язык. В какой-то момент в стенах дома начало стучать особенно сильно, а потом Мюриэль внезапно заболела и скоропостижно скончалась.

Старший брат Мюриэль по имени Гордон тоже ощущал на себе негативные последствия, а потом у него произошел настолько сильный нервный срыв, что мальчик буквально сошел с ума. Его пришлось поместить в психиатрическую клинику.

Исследователи отмечают, что в то же время случаи угольного полтергейста были и в других странах, в том числе в Париже (Франция), в Бельгии и Швейцарии. Причем в каждом случае оказывалось, что это был уголь, привезенный из Англии.

"В тот период было много недовольства среди британских шахтеров, поэтому были подозрения, что все-таки кто-то подмешал в уголь куски динамита. Однако я уверен в том, что шахтеры не имели ничего общего с этими случаями, потому что по крайней мере в Англии странный уголь все время проверялся на наличие динамита и не было ни одного раза, когда он был бы найден", – писал британский исследователь паранормальных явлений Чарльз Форт.

По версии Форта, это было явление полтергейста и оно было связано с одним из детей в доме. Он также сообщает, что "не было другого полтергейста, который был бы так хорошо изучен, как этот".