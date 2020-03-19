 

Эрдоган обсудил Сирию и кризис с мигрантами с европейскими лидерами

19.03.2020, 15:29, Разное

Елена Павловска, журналист

 

Турецкий премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган представляет новые турецкие лиры во время пресс-конференции в Анкаре, Турция, 03 октября 2008 г. Согласно источникам в местных СМИ, Эрдоган объявил 03 октября, что турецкая экономика достаточно сильна, чтобы противостоять международному финансовому кризису. 


EPA/ ATES TUMER

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил во вторник войну в Идлибском регионе Сирии, а также кризис с мигрантами с лидерами Франции, Германии и Соединенного Королевства.

В видеоконференции участвовали французский президент Эммануэль Макрон, германский канцлер Ангела Меркель и премьер-министр СК Борис Джонсон. Встреча была не очной из-за усиливающегося распространения нового коронавируса. 

В прошлом месяце Турция решила открыть свою границу для мигрантов, пытающихся попасть в Европу, спровоцировав напряженность в отношениях с Брюсселем и с соседней Грецией, у которой на границе скопились тысячи мигрантов. Это решение рассматривается как попытка Эрдогана заставить ЕС и НАТО поддержать его военную операцию в Идлибе. 

Анкара надеется на новое соглашение по мигрантам с Брюсселем к следующему саммиту ЕС, запланированному на 26 марта, который также будет проводиться посредством видеоконференции.

Администрация Макрона заявила, что по ситуации в Идлибе есть совпадение точек зрения, но что по вопросу мигрантов, отношений с НАТО и ЕС “европейцами был запрошен ряд пояснений от Эрдогана, чтобы достичь более ясных и мирных отношений”.  

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу позднее написал в твиттере. что лидеры также обсуждали совместные действия против коронавируса.



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