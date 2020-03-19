100 000 рублей за фейк: россиянку будут судить за вбросы о коронавирусе

19.03.2020, 15:28, Новости дня

Женщина распространяла информацию об эпидемии коронавируса в Амурской области.

Жительница города Свободный (Амурская область) должна будет заплатить большой штраф из-за распространения недостоверной информации о коронавирусе. По данным Управления МВД России по Амурской области, правоохранительные органы составили протокол на распространительницу фейка.

В частности, гражданкасообщила, что в Приамурье есть заболевшие коронавирусом, и теперь там эпидемия, но эта информация не соответствует действительности.

Административное дело будет рассматриваться в суде, на котором вынесут решение о сумме штрафа. Согласно КоАП, за распространение фейка нарушителю грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

В любом случае, штраф это лучше, если учесть, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский вообще предлагал расстреливать фейкометчиков, по закону военного времени. Кстати, даже президент России Владимир Путин призвал россиян не верить фейкам о коронавирусе, заявив, что Минздрав всегда дает оперативную, а главное, правдивую информацию.