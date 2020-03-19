 

100 000 рублей за фейк: россиянку будут судить за вбросы о коронавирусе

19.03.2020, 15:28, Новости дня

Женщина распространяла информацию об эпидемии коронавируса в Амурской области.

Жительница города Свободный (Амурская область) должна будет заплатить большой штраф из-за распространения недостоверной информации о коронавирусе. По данным Управления МВД России по Амурской области, правоохранительные органы составили протокол на распространительницу фейка.

В частности, гражданкасообщила, что в Приамурье есть заболевшие коронавирусом, и теперь там эпидемия, но эта информация не соответствует действительности.

Административное дело будет рассматриваться в суде, на котором вынесут решение о сумме штрафа. Согласно КоАП, за распространение фейка нарушителю грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

В любом случае, штраф это лучше, если учесть, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский вообще предлагал расстреливать фейкометчиков, по закону военного времени. Кстати, даже президент России Владимир Путин призвал россиян не верить фейкам о коронавирусе, заявив, что Минздрав всегда дает оперативную, а главное, правдивую информацию.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / В Государственном космическом агентстве Украины и на заводе “Арсенал” проходят обыски

18.03 / Полиция предупреждает: на фоне пандемии COVID-19 мошенники активизировались

11.02 / Путин заявил об укреплении позиций РФ в Арктике за счет проекта «Восток Ойл»

14.02 / Формула-1. Чемпионы мира из Mercedes представили новый болид

11.03 / Появились подробности задержания россиянина Фирсова в США

22.02 / Кабмину поручено разработать новую стратегию по борьбе с ВИЧ

19.02 / Шесть человек погибли в ДТП в Калмыкии

04.02 / Депутат оскорбил жителей Яранска и вышел из «Единой России»

21.02 / Handelsblatt – всё ради экологии — немецкий суд разрешил вырубить лес для строительства завода Tesla

04.03 / В Черновцах на обсервацию забрали жену заразившегося коронавирусом. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска