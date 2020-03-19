По всей России вводится обязательный карантин для всех возвращающихся из-за границы

19.03.2020, 15:28, Новости дня

Раньше такое постановление действовало только в Москве.

Все россияне, возвращающиеся из других стран, должны будут в обязательном порядке изолироваться на две недели. Такое постановление подписала главный государственный санитарный врач Анна Попова.

Решение, которое ранее действовало в Москве, теперь распространяется на все страну. Руководителям субьектов России поручено ввести обязательный карантин в своих регионах.

Россияне, возвращающиеся в страну, обязаны сообщить данные о своей поездке на «горячую линию».

В Москве режим самоизоляции был введен 5 марта, позднее он был ужесточен. Требование об изоляции распространилось на прибывающих из всех стран, а также на тех, кто живет вместе с ними. В федеральном постановлении последнего требования нет: документ указывает, что вернувшиеся должны изолировать себя от родственников в отдельном помещении.

В то же время Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина:

нельзя выходить из дома весь период карантина, даже чтобы выбросить мусор

нужно одному изолироваться в отдельной комнате

пользоваться отдельными бытовыми принадлежностями

не контактировать с членами семьи.

использовать маски и дезинфицирующие средства

чаще мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками.

как можно чаще проветривать помещение и проводить влажную уборку

мусор упаковывать в мусорные пакеты, выставить за дверь и просить утилизировать друзей или соседей

при нарушении карантина человек помещается в инфекционный стационар

человеку на домашнем карантине удаленно открывают больничный лист на две недели

Ранее стало известно, что число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 147, из них выздоровели лишь пятеро. Утром 19 марта стало известно о первой смерти пациентки с COVID-19, женщине было 79 лет. Под медицинским наблюдением из-за подозрений на инфекцию находится 22 178 человек.