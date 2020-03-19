По всей России вводится обязательный карантин для всех возвращающихся из-за границы
19.03.2020, 15:28, Новости дня
Раньше такое постановление действовало только в Москве.
Все россияне, возвращающиеся из других стран, должны будут в обязательном порядке изолироваться на две недели. Такое постановление подписала главный государственный санитарный врач Анна Попова.
Решение, которое ранее действовало в Москве, теперь распространяется на все страну. Руководителям субьектов России поручено ввести обязательный карантин в своих регионах.
Россияне, возвращающиеся в страну, обязаны сообщить данные о своей поездке на «горячую линию».
В Москве режим самоизоляции был введен 5 марта, позднее он был ужесточен. Требование об изоляции распространилось на прибывающих из всех стран, а также на тех, кто живет вместе с ними. В федеральном постановлении последнего требования нет: документ указывает, что вернувшиеся должны изолировать себя от родственников в отдельном помещении.
В то же время Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина:
Ранее стало известно, что число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 147, из них выздоровели лишь пятеро. Утром 19 марта стало известно о первой смерти пациентки с COVID-19, женщине было 79 лет. Под медицинским наблюдением из-за подозрений на инфекцию находится 22 178 человек.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет