 

По всей России вводится обязательный карантин для всех возвращающихся из-за границы

19.03.2020, 15:28, Новости дня

Раньше такое постановление действовало только в Москве.

Все россияне, возвращающиеся из других стран, должны будут в обязательном порядке изолироваться на две недели. Такое постановление подписала главный государственный санитарный врач Анна Попова.

Решение, которое ранее действовало в Москве, теперь распространяется на все страну. Руководителям субьектов России поручено ввести обязательный карантин в своих регионах.

Россияне, возвращающиеся в страну, обязаны сообщить данные о своей поездке на «горячую линию».

В Москве режим самоизоляции был введен 5 марта, позднее он был ужесточен. Требование об изоляции распространилось на прибывающих из всех стран, а также на тех, кто живет вместе с ними. В федеральном постановлении последнего требования нет: документ указывает, что вернувшиеся должны изолировать себя от родственников в отдельном помещении.

В то же время Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина:

  • нельзя выходить из дома весь период карантина, даже чтобы выбросить мусор
  • нужно одному изолироваться в отдельной комнате
  • пользоваться отдельными бытовыми принадлежностями
  • не контактировать с членами семьи.
  • использовать маски и дезинфицирующие средства
  • чаще мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками.
  • как можно чаще проветривать помещение и проводить влажную уборку
  • мусор упаковывать в мусорные пакеты, выставить за дверь и просить утилизировать друзей или соседей
  • при нарушении карантина человек помещается в инфекционный стационар
  • человеку на домашнем карантине удаленно открывают больничный лист на две недели

    • Ранее стало известно, что число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 147, из них выздоровели лишь пятеро. Утром 19 марта стало известно о первой смерти пациентки с COVID-19, женщине было 79 лет. Под медицинским наблюдением из-за подозрений на инфекцию находится 22 178 человек.



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