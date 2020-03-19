В центре Москвы решили каждый вечер устраивать крестные ходы против коронавируса

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19.03.2020, 15:28, Новости дня

Впервые его уже провели 18 марта вечером.

Насельники Высоко-Петровского монастыря Москвы решили каждый вечер обходить свою обитель крестным ходом с молебным пением об избавлении от коронавируса, первый крестный ход прошел 18 марта вечером. Об этом сообщил наместник обители игумен Петр (Еремеев).

Монахи прошли по тротуарам вокруг монастыря с Влахернской иконой Богоматери, соблюдая при этом безопасную дистанцию. Они будут молиться о помощи и заступлении всем нуждающимся.

«Традиция совершения крестных ходов в дни тех или иных бедствий утвердилась в церковной традиции еще в Византии. Духовенство и верующие обходили дома, улицы, монастыри и даже целые населенные пункты, призывая Господа и святых в помощь. Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву», — написал игумен.

Он также сообщил об отмене экскурсий в монастырь и пообещал взамен обеспечить виртуальные экскурсии по обители в соцсетях с прямыми включениями, в ходе которых сотрудники экскурсионно-паломнической службы будут отвечать на вопросы пользователей интернета.

Ранее стало известно, что число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 147, из них выздоровели лишь пятеро. Утром 19 марта стало известно о первой смерти пациентки с COVID-19, женщине было 79 лет. Под медицинским наблюдением из-за подозрений на инфекцию находится 22 178 человек.



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