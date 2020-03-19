В Госдуме из-за коронавируса закрыли столовые

19.03.2020, 15:28, Новости дня

Парламентарии задумались о доставке еды.

В Госдуме повесили объявление о «временном приостановлении» с 19 марта работы столовых и буфетов, находящихся в зданиях нижней палаты парламента. Это сделано «для недопущения распространения коронавирусной инфекции».

«Прорабатывается возможность организации доставки питания на рабочие места по предварительному заказу», — уточняют в объявлении, подписанном аппаратом Государственной думы.

Накануне в России ужесточили карантинный режим. Всех школьников страны с 21 марта до 12 апреля отправили домой на внеплановые каникулы. Власти пообещали организовать на этот период дистанционное обучение.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 147, из них выздоровели лишь пятеро. Утром 19 марта стало известно о первой смерти пациентки с COVID-19, женщине было 79 лет. Под медицинским наблюдением из-за подозрений на инфекцию находится 22 178 человек.