В России полностью расшифровали геном коронавируса

19.03.2020, 15:28, Новости дня

Также представлено фото инфекции.

Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Специалисты из Научно-исследовательского института имени А. А. Смородинцева секвенировали из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из России.

«Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса», — сказано в сообщении.

Роспотребнадзор представил снимок коронавируса:

Генетический анализ вирусов важен для понимания пути его распространения и попадания на территорию России и эволюции нового коронавируса. Полученные данные загрузили в международную базу данных EpiCoV GISAID, которую использует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ведущие мировые исследовательские группы для мониторинга глобальной эволюции коронавируса.

В конце января Китай передал России геном коронавируса для совместной разработки вакцины. Образцы вируса позволят создать экспресс-тесты для идентификации вируса в организме человека.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 147, из них выздоровели лишь пятеро. Утром 19 марта стало известно о первой смерти пациентки с COVID-19, женщине было 79 лет. Всего в мире новым коронавирусом заразились около 220 000 человек.