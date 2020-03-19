 

Роспотребнадзор издал указ об обязательном карантине для всех вернувшихся из-за границы россиян

19.03.2020, 15:25, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, в соответствии с которым все граждане, которые вернулись в Россию из-за рубежа, обязаны проходить 14-дневный карантин вне зависимости от того, из какой страны они приехали. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Если изоляция дома невозможна, Роспотребнадор предписывает отправлять вернувшихся в стационар под наблюдение врачей. 

В соответствии с постановлением прибывшие из-за рубежа также сами должны незамедлительно сообщить на горячую линию даты и место своего пребывания за границей, а также контактную информацию. В случае ухудшения состояния здоровья они обязаны обратиться за медицинской помощью на дому. Указ также предписывает врачам ежедневно наблюдать за здоровьем тех, кто находится в карантине. 

Роспотребнадзор предписывает работодателям тех, кто сидит в карантине, “оказывать работникам содействие в обеспечении условий изоляции”, а руководителям исполнительной власти – выдавать подчиненным листки нетрудоспособности.

Ранее Роспотребнадзор также обязал делать тест на коронавирус всем вернувшимся из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью после появления симптомов простудных заболеваний.

В России на данный момент выявлено 147 заболевших коронавирусом. При этом, по данным Минздрава, в карантине находились около 18 тысяч человек. В Москве власти грозили тюремным сроком до 5 лет колонии тем, кто нарушит режим изоляции, и предупреждали, что будут следить за нарушителями через камеры, установленные в том числе в домофонах. Таким образом, по данных московских властей, были выявлены около 200 “нарушителей режима”: многие из них выносили мусор или ходили за продуктами.

Недалеко от Москвы тем временем строят большую больницу, которая будет принимать только больных с коронавирусом, а Роспотребнадзор утром 18 марта призвал людей старше 60 лет меньше ходить по магазинам и ездить в общественном транспорте.

Пока российские власти не вводят каких-либо чрезвычайных мер в связи с коронавирусом. Тем не менее в Москве уже было принято решение закрыть школы с 21 марта по 12 апреля и перевести учеников на дистанционное обучение (детские сады при этом решили не закрывать). Президент Владимир Путин также призвал не покупать продукты про запас, а вице-премьер Татьяна Голикова заявила: “Еще раз хочу подчеркнуть, что каких-либо поводов для паники нет. У нас инфекция пока получила ограниченное распространение”. 



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