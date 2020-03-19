В Алматы на полный карантин закрыли 4 многоэтажных дома, на въезде во двор выставлены посты

19.03.2020, 15:25, Новости дня

В казахстанском Алматы 19 марта на полный карантин был закрыт жилой комплекс “Сункар” и еще три высотных многоквартирных дома в одном из дворов по проспекту Достык в центре города. “Сункар” изолировали еще вечером 18 марта, а на следующее утро заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров сказал, что закрыты также дома, находящиеся по адресам проспект Достык 42 и 42а, улица Кабанбай-батыра 68, сообщает казахская служба Радио Свобода.

Сейчас дворы оцеплены военными, на въезде во двор выставлены контрольно-пропускные пункты. Для жителей изолированного сектора работает один продуктовый магазин. Власти объясняют это необходимостью сдержать распространение коронавирусной инфекции среди жителей: в доме был выявлен человек с подозрением на коронавирус.

Режим карантина в двух крупнейших городах Казахстана – Нур-Султане и Алматы был введен с полуночи 19 марта. По последним данным, число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 44 человек, и это именно жители двух городов: 19 человек больны в Алматы и 25 в Нур-Султане.

Режим карантина разрешает делить город на сектора и организовывать внутри районов отдельные карантинные зоны, ограничивая внутри них передвижение людей и движение транспортных средств. Также уже ограничен въезд и выезд людей из городов, в том числе на поездах и междугородных автобусах. На въезде в Алматы и Нур-Султан установили блокпосты с СОБРом и бойцами Нацгвардии, которые блокируют движение.

В дневное время в городах также ограничено движение общественного транспорта, а в ночное время его движение полностью или почти полностью остановят.