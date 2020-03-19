В Шереметьево решили закрыть терминалы E и C

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19.03.2020, 15:16, Новости дня

Аэропорт Шереметьево с пятницы, 20 марта, закрывает терминалы E и С, рейсы будут переведены в D и F, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель генерального директора воздушной гавани Дмитрий Кайгородов.

Кайгородов сообщил, что с 00.00 мск пятницы закрываются терминалы E и C на прилет и на вылет, «и все рейсы, которые сейчас выполняются в этих терминалах, будут переведены в терминалы D и терминал F», передает ТАСС.

Напомним, в конце февраля все рейсы из Италии в Шереметьево перевели в терминал F. До этого, в конце января, «Аэрофлот» объявил о переводе всех рейсов на китайском направлении в терминал F Шереметьево.



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