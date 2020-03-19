Минздраву выделили 10 млрд рублей для борьбы с коронавирусом

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19.03.2020, 15:16, Новости дня

Правительство РФ выделило Минздраву 10 млрд рублей на стимулирующие выплаты медработникам за особые условия труда при работе с зараженными коронавирусом и подозрением на него.

«Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования: Минздраву РФ – в размере 10233,4 млн рублей… на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией», – следует из распоряжения кабмина, опубликованного на портале правовой информации.

Также камин выделил из резервного фонда 1,6 млрд рублей Роспотребнадзору на выплаты сотрудникам за дополнительную нагрузку на фоне борьбы с коронавирусом.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие в 2020 году направлять бюджетные средства на борьбу с последствиями коронавируса без внесения изменений в бюджет страны.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в РФ – 147 человек, в 80 регионах введен режим повышенной готовности. В ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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