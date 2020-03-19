Отель для зараженных коронавирусом открыли в Испании

19.03.2020, 15:16, Новости дня

В Испании, чтобы снизить нагрузку на больницы, открыли первый отель для зараженных кронавирусом, информирует агентство EFE.

Отель расположен в Мадриде, где зафиксировано наибольшее в стране число заражений – более 5,6 тыс., 491 человек находится в отделении интенсивной терапии, сообщает «Интерфакс».

Гостиница находится вблизи одного из крупнейших в столице медучреждений – университетской больницы Грегорио Мараньон, вмещающей около 9 тыс. пациентов с коронавирусом.

В Испании намерены открыть 40 подобных отелей, которые призваны разгрузить больницы. В медучреждения же будут госпитализировать пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме.

На прошлой неделе курорт для туристов, которые могут быть заражены коронавирусам, построили на Мальдивах, где в начале марта зафиксировали два первых случая заражения COVID-19