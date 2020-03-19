 

Хэтчбек Suzuki Baleno получил новую кросс-версию

19.03.2020, 15:09, Разное

Японский автоконцерн Suzuki разработал обновленную вариацию хэтчбека Baleno. Теперь на рынке появится кросс-версия, способная увереннее передвигаться по бездорожью. Данная модель считается одной из самых продаваемых в линейке компании – за 2019 года удалось реализовать свыше 250 000 экземпляров.
Хэчтбек дебютировал на рынке почти 5 лет назад, сразу же став очень популярным среди покупателей, а вот модификацию с повышенной проходимостью пришлось ждать до 2020 года. Дорожный просвет транспортного средства был увеличен, появились пластиковые накладки на элементах кузова, багажник на крыше есть даже в стандартной версии. Помимо этого, специалисты изменили интерьеры, добавив новую отделку для сидений и дверных карт. В подкапотном пространстве размещен 1,4-литровый 95-сильный двигатель, функционирующий в паре с 5-ступенчатой механической КПП или 4-ступенчатой АКПП.

Полного привода не ожидается, отметили разработчики. Базовая версия Suzuki Baleno Cross в пересчете на рубли обойдется в 946 тысяч, а самый дешевый хэтчбек можно приобрести за 565 тысяч. На данный момент новинки в РФ нет, но модельный ряд автоконцерна постепенно расширяется, поэтому машина может появиться и у отечественных дилеров.



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