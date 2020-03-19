Сын Синди Кроуфорд Пресли Гербер набил себе вторую татуировку на лице

19.03.2020, 15:09, Разное

Наследник Синди Кроуфорд и Ренди Гербера снова привлек к себе внимание публики. Двадцатилетний Пресли Гербер набил себе второе изображение на лице.

Пресли Гербера критиковали еще тогда, когда он сделал на своем лице первую татуировку. Но молодой человек никак не отреагировал на комментарии поклонников. Совсем недавно он сделал еще одну татуировку на своем лице, на этот раз на левой щеке у звезды появилась пятиконечная звезда с надписью LA внутри.

Поклонники Синди Кроуфорд переживают, будто такое поведение её сына может привести к тому, что модельные агентства откажутся с ним сотрудничать, и его карьера может внезапно завершиться.

Родители Пресли Гербера тоже выразили свое мнение относительно татуировок сына и такого бунтарского поведения в целом. Они считают это своеобразным «криком о помощи».

Сам Пресли Гербер говорит о том, что не понимает реакции фанатов на татуировки, поскольку в современном мире совершенно нормально делать какие-либо изменения в своем теле, в том числе и на лице.