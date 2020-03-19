Российские учёные расшифровали полный геном коронавируса

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19.03.2020, 15:09, Разное

Исследования учёных, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией, наконец, дали свои результаты. Специалисты расшифровали полный геном COVID-19.
Об этом проинформировали население представители федерального Минздрава, информирует 360tv.ru. Благодаря расшифровке специалисты смогут разработать вакцину и противовирусные средства, для того чтобы побороть инфекцию.

Ранее исследователи назвали вещи, которые, наряду с руками, требуют тщательной очистки, для того чтобы защититься от коронавируса.



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