Дума разрешила направлять средства на борьбу с коронавирусом без правки бюджета

19.03.2020, 15:08, Новости дня

Госдума одобрила в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие в 2020 году направлять бюджетные средства на борьбу с последствиями коронавируса без внесения изменений в бюджет страны.

Документ, внесенный в среду главой думского комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым, призван дать правительству возможность принимать оперативные меры по поддержке экономики и социальной сферы и по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов, передает РИА «Новости».

Законопроект дает право правительству в 2020 году без внесения поправок в закон о федеральном бюджете за счет перераспределения ассигнований увеличивать средства резервного фонда правительства и направлять их на финансирование мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий коронавируса, а также на иные цели.

В 2020 году правительство также сможет предоставлять государственные гарантии в рублях с превышением их предельного объема, установленного программой госгарантий на 2020 год, но без превышения предельного объема государственного внутреннего долга.

В 2020 году предельный объем госгарантий по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами на цели, установленные правительством, составляет 30 млрд рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что верхний предел внутреннего госдолга не будет превышен, т.к. программа внутренних займов фактически будет выполнена в меньшем объеме, чем планировалось.

Бюджетный комитет считает необходимым при рассмотрении законопроекта во втором чтении, которое намечено на 31 марта, «учесть опыт работы комиссии Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований, которая в период внешних экономических шоков 2015-2016 годов эффективно осуществляла парламентский контроль за перераспределением бюджетных средств в рамках оперативных мер правительства по поддержке экономики и социальной сферы».

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