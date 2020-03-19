 

Опубликована фотография коронавируса под микроскопом

19.03.2020, 15:08, Новости дня

Роспотребнадзор опубликовал фотографии коронавируса, сделанные под микроскопом российскими учеными из петербургского НИИ гриппа им. Смородинцева.

Об этом информирует РИА «Новости».

Первые фото коронавируса, сделанные российскими учёными из лаборатории Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Снимки получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400 pic.twitter.com/uNfQFoFeVJ

— Потапов Евгений (@ea_potapoff) March 19, 2020

Тем временем исследователи из лаборатории новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в настоящее время разрабатывают сразу две вакцины от 2019-nCoV, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования, информирует издание «Наука в Сибири» со ссылкой на директора центра Рината Максютова. 

Ранее стало известно, что ученые из РФ полностью расшифровали геном коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / В Украине разрешили подавать е-декларации позже из-за коронавируса

23.02 / «Оторвемся от дна». Шнуров рассказал, с чего начнет свою политическую карьеру

17.02 / Раскрыта стоимость обновленной модели Skoda Rapid

07.02 / Китай выделил на борьбу с коронавирусом около 10 млрд долларов

15.03 / Украинские боксеры выиграли три боя из четырех в первый день лицензионного турнира к Олимпиаде

26.02 / В Белокурихе открывается Зимняя зерновая конференция

05.02 / Кабмин призвал “Нафтогаз” воздержаться от выплат крупных премий руководству

04.02 / Началось производство С-400 для Индии

02.02 / Теннисист Новак Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open

14.02 / St. Petersburg Ladies Trophy. Потапова уступила голландке Бертенс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска