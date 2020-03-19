Опубликована фотография коронавируса под микроскопом

19.03.2020, 15:08, Новости дня

Роспотребнадзор опубликовал фотографии коронавируса, сделанные под микроскопом российскими учеными из петербургского НИИ гриппа им. Смородинцева.

Об этом информирует РИА «Новости».

Первые фото коронавируса, сделанные российскими учёными из лаборатории Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Снимки получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400 pic.twitter.com/uNfQFoFeVJ

— Потапов Евгений (@ea_potapoff) March 19, 2020

Тем временем исследователи из лаборатории новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в настоящее время разрабатывают сразу две вакцины от 2019-nCoV, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования, информирует издание «Наука в Сибири» со ссылкой на директора центра Рината Максютова.

Ранее стало известно, что ученые из РФ полностью расшифровали геном коронавируса.