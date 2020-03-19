США до сих пор не выплатили ВОЗ долг за прошлый год

19.03.2020, 15:08, Новости дня

США до сих пор не выплатили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) долг за 2019 год, кроме того, Вашингтон планирует сократить финансирование глобальных проектов по здравоохранению в скором времени.

США не выплатили половину своей задолженности перед ВОЗ за 2019 год, передает RT со ссылкой на People’s Daily. При этом членский взнос Вашингтона в 2020 году превышает 120 млн долларов.

В докладе федерального правительства США о бюджете на 2021 год, который Белый дом передал Конгрессу США, отмечается, что в следующем году государство планирует профинансировать ВОЗ на 58 млн долларов.

Сокращение поддержки ВОЗ со стороны США в критический период борьбы с коронавирусом противоречит нынешним усилиям международного сообщества, отмечает издание.

«Это не соответствует интересам безопасности, а также подрывает национальный авторитет США», – говорится в материале.

Напомним, в начале марта Китай выделил 20 млн долларов ВОЗ на борьбу с коронавирусом.