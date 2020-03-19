People’s Daily – гигантский долг США перед ВОЗ подрывает битву с пандемией

19.03.2020, 15:01, Новости дня

В то время как мир пытается всеми силами противостоять распространению опасного коронавируса, Америка не планирует погашать свою огромную задолженность перед ВОЗ. Это ограничивает возможности Всемирной организации здравоохранения поддерживать общие усилия в критический период, предупреждает People’s Daily. Из-за подобных действий «супердержава» остаётся не только в финансовом, но и в серьёзном нравственном долгу перед мировым сообществом, подчёркивается в статье.



Pixabay

В ключевой период борьбы международного сообщества с пандемией коронавируса Соединённые Штаты Америки по-прежнему остаются в долгу перед Всемирной организацией здравоохранения, констатирует People’s Daily. Более того, согласно официальным данным, Вашингтон планирует в ближайшие годы значительно сократить финансирование глобальных проектов в области здравоохранения, и это означает, что и задолженность перед ВОЗ не сократится.

Такие действия мировой «супердержавы» не только откладывают на неопределённое время её выплаты ВОЗ, но и оставляют Америку в долгу «в области международной нравственности и ответственности», подчёркивается в статье. По информации на сайте ВОЗ, вплоть до 29 февраля США по-прежнему не выплатили половину своей задолженности за 2019 год, а членский взнос в 2020 году превышает $120 млн.

При этом в докладе федерального правительства о бюджете на 2021 финансовый год, который Белый дом на днях передал конгрессу США, указано, что в следующем году США планируют предоставить ВОЗ материальную поддержку в размере $58 млн. И это свидетельствует о том, что огромная задолженность американцев сохранится, отмечает People’s Daily.

«В период эпидемии действия американской стороны подрывают совместные усилия всего мира в борьбе с Covid-19. Вирус не знает границ, ни одна страна не может вести бой в одиночку, лишь сплочённость может сформировать общую силу», — отмечается в статье.

Сокращение поддержки ВОЗ и мирового здравоохранения со стороны Вашингтона в критический период борьбы с распространением коронавируса противоречит нынешним усилиям международного сообщества, предупреждает People’s Daily: «Это не соответствует интересам безопасности, а также подрывает национальный авторитет США».