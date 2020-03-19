В воздушном пространстве РФ «заминировали» три самолета

19.03.2020, 14:53, Новости дня

Неизвестные сообщили о «минировании» трех пассажирских рейсов на территории России, сообщил источник в авиационных кругах.

«На электронную почту аэропорта Домодедово поступили анонимные сообщения о «минировании» рейсов Санкт-Петербург – Москва, Москва – Уфа и Новосибирск – Москва. Первый самолет благополучно сел», – передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что направляющийся из Москвы в Пермь «Суперджет» подал сигнал тревоги. Сигнал поступил через час после вылета из Шереметьево, при этом лайнер продолжил полет в пункт назначения с прежней скоростью и на прежней высоте. Скоро ожидается посадка в месте назначения.