Генсек НАТО сообщил о скором вступлении Северной Македонии в альянс

19.03.2020, 14:48, Новости дня

Северная Македония станет 30-м членом НАТО в ближайшее время, все страны альянса уже завершили процесс ратификации протокола о ее вступлении, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг сообщил, представляя свой ежегодный доклад о состоянии НАТО за 2019 год, что «все союзники (страны альянса) уже завершили процесс ратификации протокола о вступлении», передает ТАСС.

«Северная Македония станет членом НАТО в самое ближайшее время», – сказал он.

Напомним, во вторник, 17 марта, последняя страна НАТО ратифицировала вступление Северной Македонии в альянс.

Парламент Северной Македонии ратифицировал вступление страны в НАТО 11 февраля.