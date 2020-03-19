 

В Турции 15 человек погибли из-за «профилактики» коронавируса алкоголем

19.03.2020, 14:48, Новости дня

В Стамбуле 15 человек умерли после отравления контрафактным алкоголем, при помощи которого они хотели обезопасить себя от коронавируса, пишут СМИ.

В реанимации в результате «профилактических действий» находятся еще 60 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Hurriyet.

Выходцы из Туркмении закупили кустарно изготовленный спирт для наружного применения, чтобы провести профилактические меры по заражению коронавирусом. Они начали употреблять его внутрь, что привело к массовому отравлению.

Семерых человек, которые причастны к продаже спирта, задержали, началось расследование.

Ранее главный нарколог РФ рассказал о влиянии алкоголя на коронавирус.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / В Бельгии нашли стены из человеческих костей

05.02 / Пенсионерка задушила подушкой слишком настойчивого ухажера

23.02 / Число инфицированных коронавирусом в Италии возросло до 79 человек

02.02 / В Алтайском крае произошло землетрясение

26.02 / Совет Федерации одобрил законопроект о зарплате для срочников

17.02 / Киев заявил об угрозе войны РФ и Белоруссии

17.03 / Зеленский попросил у бизнеса помощи в борьбе с коронавирусом

25.02 / Число жертв наезда на толпу в Германии возросло до 60

11.03 / Палата представителей США ограничила полномочия Трампа по Ирану

18.02 / Зеленский заявил о приближении к миру в Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска