 

SpaceX планирует запустить астронавтов к МКС в мае

19.03.2020, 14:42, Новости дня

Компания SpaceX Илона Маска впервые отправит астронавтов на МКС в мае этого года, сообщили в НАСА.

Это будет первый пилотируемый космический полет с территории США к орбитальной лаборатории с 2011 года.

Принадлежащая технологическому предпринимателю компания запустит ракету Falcon 9, которая доставит астронавтов Боба Бенкена и Дага Хёрли в период, когда космическое агентство пытается сократить расходы.

«В настоящее время НАСА и SpaceX исходят из того, что запуск состоится не ранее середины-конца мая», – говорится в заявлении аэрокосмического агентства, опубликованного в среду.

В марте прошлого года спускаемый аппарат космического корабля Crew Dragon с манекеном на борту совершил полет к орбитальной станции, которая находится в 400 километрах от Земли. После шести дней в космосе он приводнился в Атлантическом океане.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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