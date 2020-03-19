 

Производство Volkswagen ID.R все еще остается в прошлом

19.03.2020, 14:35, Новости дня

Руководитель R-подразделения компании Volkswagen раскрыл некоторые подробности о предстоящих новинках электрокаров.

В свою очередь, выпуск серийного экземпляра модели Volkswagen ID.R пока откладывается, а потому не стоит ожидать скорого поступления в продажу. Разработчики нацелены выпустить электрический автомобиль, который сможет приятно удивить своей мощность и производительностью.

Вместе с тем на осуществление планов понадобится существенно больше времени, чем могли предположить специалисты. Также сообщается, что спортивная модель окажется достаточно привлекательной и для немецких поклонников марки. Более точные подробности о новой модели будут озвучены чуть позже.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / «Новая церковь» Украины выгнала Филарета из «синода»

25.02 / Российского актера задержали на Рублевке с 90 таблетками МДМА

18.02 / Суд дал условный срок студенту МАИ толкнувшего росвардейца

08.03 / Сотрудник Совета ЕС заразился коронавирусом. Он присутствовал на встрече послов всех стран ЕС

17.02 / Представлен ультразвуковой браслет для защиты от прослушки

15.02 / Заражение коронавирусом 2019-nCoV впервые зафиксировано в Африке

18.02 / Эзотерики-аферисты обезврежены в Петербурге

26.02 / Россия потребовала арбитража в ООН из-за ситуации с визами США

03.02 / Савченко заявила о невыполнении Зеленским предвыборных обещаний

07.02 / В Госдуме подтвердили гибель Хайруллина при крушении вертолета под Казанью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска