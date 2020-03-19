Производство Volkswagen ID.R все еще остается в прошлом

19.03.2020, 14:35, Новости дня

Руководитель R-подразделения компании Volkswagen раскрыл некоторые подробности о предстоящих новинках электрокаров.

В свою очередь, выпуск серийного экземпляра модели Volkswagen ID.R пока откладывается, а потому не стоит ожидать скорого поступления в продажу. Разработчики нацелены выпустить электрический автомобиль, который сможет приятно удивить своей мощность и производительностью.

Вместе с тем на осуществление планов понадобится существенно больше времени, чем могли предположить специалисты. Также сообщается, что спортивная модель окажется достаточно привлекательной и для немецких поклонников марки. Более точные подробности о новой модели будут озвучены чуть позже.