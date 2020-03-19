 

В Петербурге начались продажи двух обновленных моделей Hyundai

19.03.2020, 14:35, Новости дня

С сегодняшнего дня компания Hyundai стартовала продажи обновленных моделей седана Solaris и кроссовера Creta в Санкт-Петербурге.

Что касается обновленного седана, то теперь его стоимость стала дороже на 10 тысяч рублей, а потому в базовой комплектации приобрести автомобиль возможно за 765 тысяч рублей. Кроме того, здесь доработали головную оптику, решетку радиатора, добавили новые оттенку кузова. В салоне применили 8-дюймовый дисплей, а также ряд других опций.

В свою очередь, модель кроссовера теперь получила более агрессивный дизайн, а также современные функции, отсутствующие у предшественника. Производитель прогнозирует повышенный спрос на фоне радикальных отличий от прошлого поколения автомобиля.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Режиссера Александра Хвана госпитализировали в тяжелом состоянии

03.02 / Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами

07.02 / США заявили о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды»

05.02 / МИД России: США допускают ограниченную ядерную войну

07.03 / В Москве побит 140-летний рекорд температуры

09.02 / Дина Аверина выиграла упражнения с лентой на московском этапе Гран-при

14.02 / Мужчина, устроивший стрельбу возле университета в Бангкоке, задержан

24.02 / ЕС направит более 230 млн евро для противодействия коронавирусу

14.03 / Из-за коронавируса Украина отменяет поезда и приостанавливает автомобильное сообщение с Польшей

18.02 / Неправильный режим дня у дошкольников способствует лишнему весу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска