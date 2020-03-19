В Петербурге начались продажи двух обновленных моделей Hyundai

19.03.2020, 14:35, Новости дня

С сегодняшнего дня компания Hyundai стартовала продажи обновленных моделей седана Solaris и кроссовера Creta в Санкт-Петербурге.

Что касается обновленного седана, то теперь его стоимость стала дороже на 10 тысяч рублей, а потому в базовой комплектации приобрести автомобиль возможно за 765 тысяч рублей. Кроме того, здесь доработали головную оптику, решетку радиатора, добавили новые оттенку кузова. В салоне применили 8-дюймовый дисплей, а также ряд других опций.

В свою очередь, модель кроссовера теперь получила более агрессивный дизайн, а также современные функции, отсутствующие у предшественника. Производитель прогнозирует повышенный спрос на фоне радикальных отличий от прошлого поколения автомобиля.