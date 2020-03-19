 

Путин поздравил Бабкину с юбилеем

19.03.2020, 14:30, Новости дня

Президент Владимир Путин поздравил худрука Московского государственного академического театра «Русская песня» Надежду Бабкину с юбилеем.

«Уважаемая Надежда Георгиевна! Примите поздравления с Днем рождения. Вы посвятили свой яркий, самобытный, щедрый талант сбережению и развитию замечательных традиций русской песни, народного искусства. Ваше творчество всегда востребовано и любимо», – написал президент в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Он добавил, что Бабкина уделяет большое внимание наставничеству и воспитанию молодых исполнителей, и пожелал ей здоровья и успехов.

Надежда Бабкина родилась 19 марта 1950 года в Астраханской области. В 1992 году она получила звание народной артистки РСФС. Является художественным руководителем ансамбля «Русская песня» (1974-2000), худруком Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» (2000 – н. в.).



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