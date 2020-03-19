 

Путин поздравил Бабкину с юбилеем

19.03.2020, 14:30, Новости дня

Президент Владимир Путин поздравил худрука Московского государственного академического театра «Русская песня» Надежду Бабкину с юбилеем.

«Уважаемая Надежда Георгиевна! Примите поздравления с Днем рождения. Вы посвятили свой яркий, самобытный, щедрый талант сбережению и развитию замечательных традиций русской песни, народного искусства. Ваше творчество всегда востребовано и любимо», – написал президент в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Он добавил, что Бабкина уделяет большое внимание наставничеству и воспитанию молодых исполнителей, и пожелал ей здоровья и успехов.

Надежда Бабкина родилась 19 марта 1950 года в Астраханской области. В 1992 году она получила звание народной артистки РСФС. Является художественным руководителем ансамбля «Русская песня» (1974-2000), худруком Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» (2000 – н. в.).



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / СМИ обнаружили имения Азарова и Захарченко на Рублевке

09.02 / Тайваньские ВВС попытались перехватить китайские военные самолеты

25.02 / Европа может остановить действие Шенгена из-за коронавируса

07.03 / В Грузии коронавирусом заразился сын главного борца с эпидемией

08.02 / Названо число ветеранов, которые получат выплату к 75-летию Победы

07.03 / Любопытный сибирский кот прославился в Сети

05.03 / Коварный зарубеж сеет панику

13.02 / В РАМТе покажут Гробовщика во время чумы

07.02 / Мнения: Дело сестер Хачатурян еще долго будет нам аукаться

25.02 / Ученые определили продукты, влияющие на разные виды инсульта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска