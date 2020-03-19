“Не только руки”: Эксперты назвали предметы, требующие очищения для защиты от коронавируса

19.03.2020, 14:30, Разное

В целях защиты от заражения коронавирусом одной из основных рекомендаций является частое мытьё рук, особенно после посещения общественных мест. Эксперты в области медицины и здоровья рассказали, чего стоит опасаться и что ещё необходимо очищать для предотвращения распространения провоцирующего смертельную пневмонию вируса.

На бумажных банкнотах и монетах скапливаются целые колонии бактерий, поэтому после контакта с деньгами эксперты рекомендуют обязательно тщательно мыть руки с мылом. То же самое касается дверных ручек, поручней в общественном транспорте, корзин и тележек в супермаркетах, с которыми ежедневно контактируют тысячи человек. За всё перечисленное нежелательно браться незащищёнными руками, следует пользоваться одноразовыми перчатками либо салфетками. Советуют специалисты в целях защиты от коронавируса и ежедневно дезинфицировать смартфоны, а после контакта с гаджетами также мыть руки.

К вещам, через которые можно заразиться вирусом, относятся кухонные губки, тряпки, разделочные доски, многоразовые дозаторы мыла, любые предметы в кабинете доктора – дверные ручки, стол, стулья. Кроме того, в общественных туалетах в период пандемии коронавируса не следует пользоваться автоматическими сушилками для рук, отдавая предпочтение бумажным салфеткам или полотенцам. Тёплый воздух сушилок может перемещать бактерии, оставшиеся после инфицированного человека, что повышает риск заражения.