“Не только руки”: Эксперты назвали предметы, требующие очищения для защиты от коронавируса
19.03.2020, 14:30, Разное
В целях защиты от заражения коронавирусом одной из основных рекомендаций является частое мытьё рук, особенно после посещения общественных мест. Эксперты в области медицины и здоровья рассказали, чего стоит опасаться и что ещё необходимо очищать для предотвращения распространения провоцирующего смертельную пневмонию вируса.
На бумажных банкнотах и монетах скапливаются целые колонии бактерий, поэтому после контакта с деньгами эксперты рекомендуют обязательно тщательно мыть руки с мылом. То же самое касается дверных ручек, поручней в общественном транспорте, корзин и тележек в супермаркетах, с которыми ежедневно контактируют тысячи человек. За всё перечисленное нежелательно браться незащищёнными руками, следует пользоваться одноразовыми перчатками либо салфетками. Советуют специалисты в целях защиты от коронавируса и ежедневно дезинфицировать смартфоны, а после контакта с гаджетами также мыть руки.
К вещам, через которые можно заразиться вирусом, относятся кухонные губки, тряпки, разделочные доски, многоразовые дозаторы мыла, любые предметы в кабинете доктора – дверные ручки, стол, стулья. Кроме того, в общественных туалетах в период пандемии коронавируса не следует пользоваться автоматическими сушилками для рук, отдавая предпочтение бумажным салфеткам или полотенцам. Тёплый воздух сушилок может перемещать бактерии, оставшиеся после инфицированного человека, что повышает риск заражения.
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