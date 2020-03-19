Госдума вывела бизнес из-под статьи об ОПГ

19.03.2020, 14:30, Новости дня

Депутаты Госдумы приняли закон об ограничении применения ст. 210 Уголовного кодекса за организацию преступного сообщества в отношении бизнеса, с этой инициативой выступил президент Владимир Путин.

Поправки предлагают внести к ст. 210 примечание, по которому учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники организации, зарегистрированной в качестве юрлица, а также руководители и работники ее структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» только в силу организационно-штатной структуры, передает РИА «Новости».

Исключения составляют случаи, когда организация заведомо создавалась для совершения преступлений, отметил глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Предложенное изменение позволит исключить применение ст. 210 УК РФ в отношении предпринимателей, которые осуществляют обычную экономическую деятельность и никак не связаны с организованной преступностью», – отметил депутат.

Законопроект предлагает установить в Уголовном кодексе суммы крупного и особо крупного размера нерепатриированных денежных средств: крупный размер – в сумме от 100 млн рублей, особо крупный – 150 млн рублей. Также предлагается закрепить равную повышенную уголовную ответственность за эти деяния, совершенные по предварительному сговору или организованной группой.

Также предлагается пересмотреть суммы налоговых недоимок по налоговым преступлениям.

Еще один закон, принятый Госдумы, связан с нарушением валютного законодательства. По нему меняются условия привлечения к ответственности за нарушения требований валютного законодательства о зачислении или о возврате денежных средств. Ст. 15.25 КоАП дополняется новой частью 5.2, в которой прописана административная ответственность за нарушение резидентом обязанности по репатриации валюты в сумме свыше 100 млн рублей, если действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

«В случае если лицо, ранее подвергнутое административному наказанию, совершит такое деяние повторно, то к нему будут применяться уже уголовные нормы. В этих целях вносятся изменения в ст. 193 УК РФ», – пояснял Крашенинников.

15 января президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию сообщил, что внес на рассмотрение Госдумы поправки, убирающие «размытые нормы в части уголовного законодательства в части так называемых экономических составов». Он подчеркнул, что по ст. 210 ст. УК РФ любая компания, чьи руководители нарушили закон, могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество, следовательно, под статью подпадали почти все сотрудники.