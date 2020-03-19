 

Актриса из «Игры престолов» заразилась коронавирусом

19.03.2020, 14:30, Новости дня

Актриса, исполнившая роль Элларии Сэнд в сериале «Ира престолов», Индира Варма заразилась коронавирусом.

«Сейчас я в постели из-за этого (из-за коронавируса, – прим. ВЗГЛЯД), и это нехорошо. Берегите себя и будьте здоровы и добры к своим близким», – написала актриса в своем Instagram.

Варма играет в спектакле «Чайка» по пьесе Антона Чехова, однако спектакль, как и многие другие шоу, пришлось отложить из-за пандемии. Актриса надеется, что вскоре труппа сможет вновь выйти на сцену.

Ранее коронавирусом заразился норвежский актер Кристофер Хивью, сыгравший Тормунда Великанью Смерть в «Игре престолов».



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