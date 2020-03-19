Playboy останется без печатной версии уже в этом году

19.03.2020, 14:30, Разное

Популярный мужской журнал Playboy в скором времени не будет выходить в печатной версии на территории США. Об этом накануне заявил руководитель Playboy Enterprises Бен Кон.

Скорее всего, последний номер появится в продаже уже в этом квартале. Напомним, что с прошлого года журнал выходил 1 раз в квартал. К слову, сотрудники уже длительное время обсуждали вариант с отказом от печатной версии, и решение ускорилось после начала распространения коронавируса. Кон уточнил: сейчас весь контент будет переходить на цифровой формат. В следующем году, возможно, стоит ожидать возвращения печатного формата, но лишь «в определенной форме».

Стоит добавить, журнал издается в США уже почти 70 лет, а на его обложке появлялись различные знаменитости прекрасного пола вроде Памелы Андерсон и Мэрилин Монро. Помимо этого, компания выпускает собственные телевизионные шоу, а также брендированные вещи.