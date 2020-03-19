Организаторы конкурса «Лидеры России. Политика» подвели итог заявочной кампании

19.03.2020, 14:16, Новости дня

«Сегодня начинающий политик попадает в конкурентную среду. Потому конкурс «Лидеры России. Политика» – это большая помощь для молодых политических деятелей», – сказал газете ВЗГЛЯД зампредседателя Госдумы Александр Жуков, комментируя итоги заявочной кампании конкурса, который проводится на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Мы завершили регистрацию участников, потому пора подвести некоторые итоги. Главный из них – высокий интерес к конкурсу. 33 986 человек подало заявки, свыше 200 тысяч регистраций на странице поддержки и 180 тысяч проголосовавших за понравившегося участника. Мы считаем, это очень хорошие результаты для первого сезона», – рассказал в четверг генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

При этом он констатировал, что еще не все конкурсанты выполнили обязательные задания, поэтому наблюдательный совет конкурса принял решение продлить возможность написания эссе и загрузки видеоинтервью, которые необходимы для получения допуска на дистанционный этап.

«Решение о продлении связано со значительным числом обращений участников, которые по объективным причинам не успевают выполнить задания. Мы решили пойти им на встречу», – отметил руководитель конкурса.

Говоря о преимуществах, созданных организаторами, наставник конкурса, первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков отметил, что его поколению политических деятелей приходилось всему учиться самим, уже в ходе политического процесса.

«Первый раз я принял участие в выборах в 1993 году, когда избиралась первая Дума. Это был чистый лист для меня. Я не знал, как строить избирательную кампанию, как общаться с прессой, как лучше проводить агитационную кампанию, как с людьми разговаривать», – сказал Жуков газете ВЗГЛЯД.

«В то время проводились социологические опросы, но очень фрагментировано. Тогда было другое время, даже политических дебатов не проводилось. А сегодня начинающий политик попадает в очень конкурентную среду. И конкурс «Лидеры России. Политика» – это большая помощь, особенно молодым, начинающим политическим деятелям», – добавил депутат.

В то же время член наблюдательного совета конкурса, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что участникам проекта важно доказать, что они способны решать управленческие проблемы.

«Лидеры должны понимать, что они выходят в публичное пространство и будут иметь дело с широким кругом людей. Любой политик – это не только человек, умеющий разговаривать с аудиторией и обладающий харизмой, но и тот, кто слышит запросы других людей. Тот, кто способен к самоотречению и умеет находить компромисс между возможным и желаемым, между интересами граждан и интересами власти. В этом смысле тяжелая задача стоит даже не перед участниками конкурса, а перед наставниками и экспертами – определить насколько их подопечные готовы к такого рода публичным действиям», – подчеркнул Швыдкой.

Напомним, всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика» бы запущен на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей» в конце февраля 2020 года. За 20 дней заявочного этапа в качестве участников на него зарегистрировались почти 34 тысячи человек со всей страны.

В конкурсе принимают участие граждане РФ в возрасте от 21 до 55 лет. Отбор предусматривает заочный этап, очные полуфиналы, а также финал, который предварительно запланирован на май. Как ожидается, по итогам конкурса будет отобрано 70-80 победителей, которые пройдут обучение под руководством 12 наставников, среди которых представители всех парламентских партий.