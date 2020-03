Ученые назвали пищеварительные симптомы коронавируса

19.03.2020, 14:16, Новости дня

Наряду с проявлениями респираторного характера коронавирус сопровождается нарушениями пищеварения, к такому выводу пришли американские ученые после проведенных исследований.

В журналах The American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology опубликованы результаты исследований. Эксперты наблюдали за пациентами в больнице в Ухане. Почти половина заболевших коронавирусом жаловалась на диарею или анорексию, передает РИА «Новости».

Также у пациентов фиксировалось резкое снижение аппетита. Менее распространенными симптомами были: тошнота, рвота и боли в животе.

Отмечается, что пациенты с пищеварительными симптомам коронавируса были госпитализированы куда позднее после появления симптомов, нежели те, у кого коронавирус проявлялся в респираторном виде. Также они дольше находились в больнице.

Ученые отмечают, что респираторные симптомы были проявлены у самых тяжелых больных, составлявших первую волну, поэтому они были описаны как основные.

У нескольких пациентов респираторные симптомы и вовсе не проявились – были только пищеварительные. Поэтому ученые относят пациентов с пищеварительными симптомами к более ранней группе риска.

По словам ученых из Медицинской школы Икан на горе Синай в Нью-Йорке, особое внимание в сложившейся ситуации нужно уделять пациентам с воспалительными заболеваниями кишечника, которые принимают иммуносупрессивные препараты.

В статье отмечается, что такие больные ни в коем случае не должны отказываться от своих традиционных препаратов из-за угрозы COVID-19, потому что риск вспышки кишечной инфекции намного превышает вероятность заражения коронавирусом.

