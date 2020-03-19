“Это враг, которого мы победим”: Мэттью Макконахи высказался о коронавирусе

19.03.2020, 14:15, Новости дня

Американский актер Мэттью Макконахи решил выступить с подбадривающей речью, посвященной сложившейся ситуации с коронавирусом COVID-19. По его словам, данные трудности временные, а пандемия поможет сделать человечество более сплоченным.

Небольшой видеоролик артист опубликовал на своей странице в Twitter. Макконахи сопроводил пост следующими словами: "Каждый красный свет в конечном итоге становится зеленым".

По словам артиста, в эти "безумные времена коронавируса" необходимо заботиться о себе и друг друге. При этом Макконахи призвал людей не опускаться и не становиться параноиками.

Артист отметил, что у вируса нет лица, расы, ориентации, веры и политических взглядов. По его словам, это враг, которого мы победим.

Мэтью Макконахи считает, что в сложившейся ситуации человечество должно проявить следующие ценности: справедливость, доброту, ответственность, стойкость, уважение и храбрость. По мнению артиста, когда мы выберемся из этого кризиса, пандемия может сделать людей такими сплоченными, какими мы уже не были долгое время. В заключении своего обращения Макконахи заявил: "Продолжайте жить".

Коронавирус внес корректировки в повседневную жизнь многих людей. Например, в ряде российских городов отменены массовые мероприятия, люди отправляются на карантин, закрываются границы между странами. Такие меры — противостояние распространению COVID-19.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что страна справится с угрозой коронавируса, поскольку у государства большой опыт борьбы с инфекционными заболеваниями.