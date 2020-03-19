 

“Это враг, которого мы победим”: Мэттью Макконахи высказался о коронавирусе

19.03.2020, 14:15, Новости дня

Американский актер Мэттью Макконахи решил выступить с подбадривающей речью, посвященной сложившейся ситуации с коронавирусом COVID-19. По его словам, данные трудности временные, а пандемия поможет сделать человечество более сплоченным.

Небольшой видеоролик артист опубликовал на своей странице в Twitter. Макконахи сопроводил пост следующими словами: "Каждый красный свет в конечном итоге становится зеленым".

По словам артиста, в эти "безумные времена коронавируса" необходимо заботиться о себе и друг друге. При этом Макконахи призвал людей не опускаться и не становиться параноиками.

Артист отметил, что у вируса нет лица, расы, ориентации, веры и политических взглядов. По его словам, это враг, которого мы победим.

Мэтью Макконахи считает, что в сложившейся ситуации человечество должно проявить следующие ценности: справедливость, доброту, ответственность, стойкость, уважение и храбрость. По мнению артиста, когда мы выберемся из этого кризиса, пандемия может сделать людей такими сплоченными, какими мы уже не были долгое время. В заключении своего обращения Макконахи заявил: "Продолжайте жить".

Коронавирус внес корректировки в повседневную жизнь многих людей. Например, в ряде российских городов отменены массовые мероприятия, люди отправляются на карантин, закрываются границы между странами. Такие меры — противостояние распространению COVID-19.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что страна справится с угрозой коронавируса, поскольку у государства большой опыт борьбы с инфекционными заболеваниями.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Италия полностью закрыла 15 северных провинций, в том числе Милан и Венецию, из-за коронавируса

19.02 / За день двое полицейских найдены мертвыми в Красноярском крае

11.03 / Россиян в Турции попросили обращаться к врачу при первых симптомах коронавируса

21.02 / Принц Гарри и Маркл присмотрели особняк в Малибу по соседству с Дауни-младшим

18.03 / Собрались отстреливаться? — Guardian о панических закупках оружия в США из-за коронавируса

09.03 / Линдеманн покатался на карусели в Припяти

11.02 / Семину не грозит отставка. Футбольный “Локомотив” опровергает инсайдеров

19.02 / Экс-президента Южной Кореи приговорили к 17 годам за коррупцию

14.02 / Сбежавшая из карантина по коронавирусу девушка подала пример другим

08.02 / Фадеев заявил о нацеленности поправок в Конституцию на перспективы развития России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска