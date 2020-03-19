Дополнительные меры дезинфекции вводятся в тульских храмах

19.03.2020, 14:15, Новости дня

Дополнительные меры дезинфекции вводятся в тульских храмах. Об этом со ссылкой на пресс-службу Тульской епархии сообщает ГТРК “Тула”.

Во всех монастырях и приходах региона будут проводится тщательные санитарно-гигиенические меры. В соборах дезинфицировать будут кивоты икон. Санитарными растворами обрабатывают помещения. Для прихожан подготовили одноразовые стаканчики.

На неопределенное время закрыты воскресные школы, приходские кружки и секции, приостановлена учебная деятельность в Тульской духовной семинарии.

По словам иеродиакона Илариона (Колобова), председателя информационного отдела Тульской епархии, ложечка для причастия будет протираться спиртовым раствором. Возможен также переход на одноразовые ложки. Запрещено целование чаши. Таинства крещения и миропомазания будет осуществляться с регулярной сменой воды.

Ужесточение санитарно-гигиенических мероприятий в период угрозы распространения коронавирусной инфекции — необходимая и единственно верная политика поведения.

Текст:

ГТРК "Тула"