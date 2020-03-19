Психологи объяснили, почему на фоне коронавируса хочется смотреть фильмы о зомби

19.03.2020, 14:15, Новости дня

На фоне ситуации с распространением коронавируса по миру в Интернете значительно выросла популярность различных фильмов про эпидемии. Так, картина Стивена Содерберга "Заражение" оказалась в топ-10 самых скачиваемых фильмов в iTunes. Кроме того, по данным wordstat.yandex выросло и число общих поисковых запросов "фильмы про эпидемии" и "фильмы про вирусы". Российские психологи объяснили, почему так происходит, сообщает сайт "Фильм ПРО".

По мнению специалистов, рост интереса к подобным фильмам именно сейчас вполне объясним. В сложившейся ситуации такие картины оказывают на людей определенный терапевтический эффект и помогают взглянуть своему страху в глаза.

"Мы не были готовы к такой ситуации! Поэтому для психологии человека смотреть кино про вирусы сейчас — это абсолютно нормально", — уверен профессор, доктор психологических наук Андрей Сберовский. По его словам, человек хочет знать, как себя вести, и, наблюдая за героями, учится не повторять их ошибок.

В свою очередь, научный сотрудник Института психологии РАН Тина Кубрак отмечает, что фильмы про эпидемии, как правило, строятся таким образом, что герои выживают, находят вакцину, и в итоге все выздоравливают.

"Это проработка страха неизвестности. Кино показывает человеку, что не надо бояться, что с проблемой можно справиться. Это дает уверенность в том, что и наша реальная ситуация рано или поздно закончится", — поясняет она.

При этом невролог-психолог, эксперт телеканала "Доктор" Татьяна Соцкова отметила, что такая "фильмо-терапия" поможет экстравертам, холерикам и сангвиникам. А вот интровертам и замкнутым людям, склонным к депрессиям, специалист не рекомендовала погружаться в эти истории про эпидемии.

Психологи также дали 5 общих рекомендаций, которые помогут справиться со страхом коронавируса и снизить уровень беспокойства.

В частности, поддерживать душевное равновесие помогут активные занятия спортом.

"При надвигающейся угрозе наш организм вырабатывает кортизол, который еще называют "гормоном стресса". Он может быть выведен из организма только активной деятельностью, поэтому наиболее правильный путь для эмоциональной разгрузки — физические усилия", — объясняет доктор психологических наук Андрей Сберовский.

Расслабляющее действуют и сеансы массажа, отметил он.

Также специалисты советуют больше общаться с родными и близкими, ведь это создает психологическое чувство защищенности, и не зацикливаться на теме коронавируса.

"Иммунитет укрепляется не только таблетками, но и силой мысли, когда мы думаем о позитиве", — напомнила психолог, директор центра "Счастливая семья" Ирина Корчагина.