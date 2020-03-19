 

Tesla и SpaceX могут приступить к производству аппаратов ИВЛ в случае их нехватки из-за коронавируса

19.03.2020, 14:09, Разное

Американские компании Tesla и SpaceX, созданные бизнесменом и изобретателем Илоном Маском, в будущем могут приступить к производству аппаратов ИВЛ. На подобный шаг производители пойдут в случае, если из-за коронавируса данной медицинской аппаратуры будет отмечаться острая нехватка.
В Twitter-аккаунте Илона Маска один из фолловеров поинтересовался, готовы ли компании Tesla и SpaceX приступить к производству аппаратов ИВЛ и сколько на сегодняшний день их уже выпущено в связи с нехваткой в медучреждениях на фоне распространившегося коронавируса. В ответ руководитель крупных производителей спросил, какие конкретно клиники ощущают дефицит. Также он объяснил: его заводы выпускают сложное оборудование, но даже с учётом того, что ИВЛ-аппараты значительно проще, они не могут сходить с конвейера немедленно, так как потребуется некоторое время для перенастройки производительных линий.

Аппараты ИВЛ используются в лечении инфицированных коронавирусом с проблемами дыхательной системы. По данным американского центра здравоохранения Хопкинса, в США есть около 170 тысяч аппаратов, из которых почти 9 тысяч находятся в резерве. При этом, по некоторым прогнозам, аппаратура для искусственной вентиляции лёгких может потребоваться 1 млн американцев в пик пандемии COVID-2019, потому её нехватка вполне вероятна, а помощь компаний Tesla и SpaceX в этом случае окажется весьма своевременной.



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