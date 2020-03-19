 

Лукашенко рассказал анекдот о Жириновском и водке

19.03.2020, 14:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по эпидемиологической ситуации в стране рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.

В ходе совещания Лукашенко заявил, что ранее советовал для профилактики ходить в сухую парилку и мыть руки после бани. Он отметил, что можно выпить 100 грамм водки после водных процедур, передает БелТА.

Он подчеркнул, что как человек непьющий не пропагандирует употребление алкоголя.

«Раскритиковал он [Жириновский], что водку нельзя, какая сауна, Лукашенко неправ. Приходит домой и жене говорит: «Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса». Жена ему отвечает: «Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает». «Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит». Жена ему опять говорит: «Володя, по-русски же после бани сто грамм пьют». Жириновский: «Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!» На анекдот похоже, тем паче, что близко к нашей теме. Извиняюсь перед Владимиром Вольфовичем, но не мог себе не позволить рассказать эту быль», – рассказал историю Лукашенко.

Напомним, в четверг белорусский лидер провел совещание по «коронавирусному психозу». По его мнению, паника из-за распространения заболевания вредит сильнее, чем сам вирус.

Лукашенко в ходе совещания распорядился помочь застрявшим в Польше россиянам вернуться домой.



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