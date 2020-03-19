АПЛ «Вепрь» приступила к испытаниям после ремонта

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19.03.2020, 14:08, Новости дня

Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 971 Северного флота «Вепрь» проходит заводские ходовые испытания после ремонта и модернизации, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Ремонт и модернизация АПЛ «Вепрь» завершены. Субмарина приступила к заводским ходовым испытаниям», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, сроки передачи субмарины будут зависеть от итогов испытаний, поскольку в процессе модернизации «по требованию заказчика было задействовано много новых систем».

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько и каких именно основных кораблей требуется ВМФ России.



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