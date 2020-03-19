Умершая в больнице женщина 79 лет имела целый ряд серьезных заболеваний

19.03.2020, 13:54, Разное

Женщину госпитализировали 13 марта, с 14-го она лечилась в частной клинике. Однако спустя пару дней ее перевели в московскую инфекционную больницу №2.

У пациентки диагностировали коронавирус COVID-19. У женщины развилась дыхательная недостаточность, она находилась в изолированном боксе и получала необходимую комплексную терапию.

Причиной смерти женщины стала пневмония, обострившаяся на фоне крайне тяжелой сопутствующей патологии. Выяснилось, что у пациентки был целый букет заболеваний.

Она страдала сахарным диабетом второго типа, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом коронарных сосудов, аорты, легочной гипертензией, цереброваскулярной и мочекаменной болезнями, сообщила главный врач инфекционной больницы №2 Светлана Краснова.

Круг близких пациентки установлен, они находятся под наблюдением медиков. Тяжелых симптомов заболевания никто не имеет.

По результатам патологоанатомического исследования выяснилось, что пожилая женщина умерла из-за оторвавшегося тромба, а не из-за пневмонии на фоне коронавируса.

“На момент смерти изменений в легких не было. Тяжелые сопутствующие хронические заболевания подтвердились, среди них сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца”, – цитирует агентство городских новостей “Москва” главного паталогоанатома столицы Олега Зайратьянца.

Люди старше 60 лет особенно тяжело переносят осложнения инфекционных заболеваний, напомнили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом COVID-19 в Москве. Такой категории граждан нужно постараться по возможности минимизировать контакты и избегать мест массового скопления людей.

Напомним, что на фоне распространения коронавирусной инфекции занятия в школах столицы с 21 марта по 12 апреля отменены. При этом сохранится возможность посещения детских садов и школ для дошкольников и учащихся 1-4 классов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.