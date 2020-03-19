 

Всех прибывающих из зарубежья россиян изолируют из-за коронавируса

19.03.2020, 13:54, Разное

Главный санитарный врач России Анна Попова распорядилась изолировать всех россиян, которые возвращаются на родину из других стран. Их поместят на карантин на срок в две недели, сообщает Ura.ru. 

Прежде на карантин отправляли только тех, кто вернулся из пораженных пандемией стран, таких как Иран, Италия, Испания, Франция и Южная Корея. Согласно последним данным, коронавирус заразил свыше 220 тысяч людей по всему миру. Более 8900 из них скончались. Число зараженных в России составило более 140 человек. 



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