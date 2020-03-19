Как максимально бесполезно провести время дома: забавные идеи от Эллен Дедженерес

19.03.2020, 13:50, Разное

Коронавирус загнал по домам и отрезал от реального мира со всеми его радостями в виде путешествий, ресторанов, магазинов и прочего – даже голливудских звезд. Казалось бы, в их поместьях, в которых нашлось место и спортзалу, и кинотеатру, и спа, и бассейну с джакузи, скучать точно не придется, однако и в таких условиях возникает вопрос “чем же себя занять”. Ответы на него предлагаются разные: Криштиану Роналду принимает солнечные ванны прямо на своем балконе; муж Кьяры Ферраньи Fedez, Кит Урбан с Николь Кидман, Крис Мартин со своей группой Coldplay, Джон Ледженд дают онлайн-концерты – кто также на балконе, кто в гараже, кто в гостиной; сценариев много. Эллен Дедженерес подошла к решению этой проблемы со свойственным ей чувством юмора.

Пока съемки авторского шоу Эллен поставлены на паузу, она развлекает подписчиков Instagram-страницы @theellenshow короткими роликами своих будней в роскошном доме (оценить степень его роскошности вы можете сами) в Монтесито. Например, когда за окном дождь – самое время собрать картину из 4000 пазлов, считает Эллен.

Мне скучно! И я уверена, что сейчас всем скучно… Эти пазлы должны занять меня по меньшей мере на час. Я не собирала их уже очень долгое время, но думаю, это не будет сложно, так ведь? – говорит Эллен в первом видео.

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Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow)16 Мар 2020 в 12:40 PDT

Во втором ролике ее энтузиазм поубавился: перед тем как приступить к делу, она пересчитала (!) все пазлы и выяснила, что их только 3999, не хватает лишь одного, и в таком случае собирать картину нет смысла.

Это вообще не смешно! Более того, это несправедливо… Так что я не буду собирать эти пазлы. Порша (Порша де Росси – партнер Эллен, прим. ред.) предложила мне почитать книгу. Что ж, пойду читать книгу.

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Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow)16 Мар 2020 в 1:57 PDT

Но стоило Эллен только сесть на диван, как она заметила под столом, на котором хотела собирать картину, недостающий пазл. Пришлось вернуться к этому увлекательному занятию, но для начала нужно же перевернуть лицевой стороной каждый кусочек. Да-да, все 4000!

Кстати, я начала читать “Моби Дика”, и это о ките. Зачем мне что-то знать о китах? Нет, не спорю, это мило, но… Нет, – такими словами заканчивается третье видео.

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Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow)16 Мар 2020 в 3:02 PDT

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Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow)16 Мар 2020 в 4:44 PDT

Когда большинство пазлов были подготовлены для сборки, Эллен пришла к выводу, что ее стол – слишком маленький для такой большой картины. Вывод напрашивается сам собой – зачем ее тогда вообще собирать? Правильно, бессмысленная трата времени, решает Эллен и убирает все обратно в коробку.

Хочу спросить того, кто нам это подарил – у кого вообще имеется такой большой стол? Нет, я не буду собирать это. Я же не тупица! Эллен “Не тупица” Дедженерес – так меня зовут.

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Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow)16 Мар 2020 в 7:04 PDT

В следующих роликах Эллен занимается на беговой дорожке в личном спортзале и смотрит собственное шоу (и советует всем последовать ее примеру); показывает карточные фокусы – правда, ни один из них не удался; поздравляет Адама Ливайна с днем рождения по телефону; звонит Джастину Тимберлейку и Джессике Бил – на вопрос “Чем занимаетесь?” каждый из них отвечает “Ничем” – а также Джону Ледженду и Крисси Тейген. Уверены, продолжение следует! Даже знаменитости пишут в комментариях, что этот блог стал одним из любимых на время карантина. Мы с ними солидарны.

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Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow)18 Мар 2020 в 12:34 PDT

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Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow)18 Мар 2020 в 1:06 PDT

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Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow)18 Мар 2020 в 5:18 PDT

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Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow)18 Мар 2020 в 6:30 PDT