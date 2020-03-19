“5 лет не буду стареть”: Елена Темникова рассказала о необычной пластической операции

19.03.2020, 13:50, Разное

Летом прошлого года Елена Темникова откровенно рассказала о том, что у нее нашли аутоиммунное заболевание щитовидной железы, побочным эффектом которого стали проблемы с кожей. Больше года певица испытывала стресс, боролась с нападками хейтеров, которые обвиняли ее в наркотической зависимости, видя в этом причину ее высыпаний. После чего решилась пойти на специфическую операцию. Подробностями процедуры звезда поделилась в YouTube-шоу Agentshow Land.

Мне в Швейцарии порекомендовали взять немного жира из живота, прогнать его через какую-то центрифугу, достать оттуда мои же стволовые клетки и кольнуть в щеки. Мне это сделали. Шрамы, может быть, и ушли чуть-чуть, но щеки налились жиром так, будто мне 18 лет. Доктор сказал: “Зато пять лет не будете стареть”,

– рассказала Темникова.

Общаясь с ведущей шоу Анастасией Ивлеевой о самооценке, Темникова сказала, что сейчас чувствует себя гораздо увереннее в себе. И дело не столько в пройденной операции.

Я очень хотела в одно время убрать, как мне казалось, слишком большой нос. А сейчас я себя очень люблю. Вдруг осенью у меня открылась эта любовь. Хотя раньше я была гораздо стройнее – весила 47 килограммов, сейчас – 54. Но тогда я себя чувствовала толстой, а сейчас – классной. Мне нравится все,

– рассказала Елена.

Найти гармонию певице помогает в том числе уверенность в своем партнере. В отношениях с бизнесменом Дмитрием Сергеевым Темникова больше шести лет, вместе они воспитывают дочь Сашу.

У нас бешеная страсть. Парадокс, но с каждым днем я люблю его все сильнее. Я просто от него фанатею,

– делилась Темникова в шоу.

Елена ТемниковаНапомним, впервые о своих проблемах с кожей Темникова рассказывала в интервью Ирине Шихман:

Это было очень страшно, мне хотелось исчезнуть, чтобы меня никто не видел. Мне было больно спать, больно жить и есть, шевелить лицом. Я обошла уйму косметологов и дерматологов, никто ничего не мог сделать. Мне пришлось даже пить какое-то страшное лекарство, которое помогает всем без исключения, но на его фоне мне стало только хуже. У меня нашли аутоиммунное заболевание щитовидной железы, побочным эффектом которого могут быть проблемы с кожей. Но не до такой же степени! Я была человеком-воспалением. В качестве эксперимента я полностью исключила все цветное, лактозу, пшеничное из рациона, все, что может вызывать аллергию. Не помогло. Пропивала курс сильнейших антибиотиков, ничего не помогало, становилось только хуже, я пила роаккутан – его многим рекомедуют, но это опасное, очень страшное лекарство, в побочных эффектах написано “летальный исход”, если пить неправильно. Я категорически не могла себя принять с этими шишками на лице. Это не прыщи, не акне, которое можно почистить. Это невозможно убрать с помощью грима. Тогда писали, что эти проблемы у меня от наркотиков. Я поржала, потому что – и это знает все мое окружение, если взять меня и наркотики, то это самые дальние планеты во вселенной.